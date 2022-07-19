Эрдоган назвал конструктивной позицию России на переговорах по украинскому зерну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил позицию российской стороны на последних переговорах по украинскому зерну в Стамбуле. Турецкий лидер назвал ее конструктивной.

На встрече с российским коллегой Владимиром Путиным Эрдоган выразил надежду, что переговоры по вывозу зерна с Украины из портов Черного моря завершатся успешно. Его слова привел ТАСС.

«В ходе последних стамбульских переговоров [по зерну] позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной», — подчеркнул президент Турции.

По словам Эрдогана, полученный по итогам переговоров результат будут обсуждать во всем мире. Турецкий лидер выразил Путину благодарность за участие в разрешении ситуации.

Эрдоган указал на важность контактов на высшем уровне — их поддерживают посредством телефонных переговоров между двумя президентами. Встреча на полях астанинского формата, подчеркнул лидер Турции, стала еще большим плюсом.

На переговорах в Тегеране Эрдоган предложил Путину обсудить обширную повестку дня.