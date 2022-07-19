facebook_pixel
    19 июля 2022, 19:58

    Путин положительно оценил ход переговоров по украинскому зерну

    Путин на встрече с Эрдоганом заявил о сохранении вопроса по вывозу украинского зерна

    Анатолий Минкин

    В теме вывоза украинского зерна из портов Черного моря осталось еще несколько нерешенных вопросов. Но то, что по этой проблеме есть качественное движение, — это хорошо. Как сообщил «Интерфакс», такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Путин положительно оценил ход переговоров по украинскому зерну

    Путин поблагодарил турецкого коллегу за посреднические усилия и предоставление площадки для переговоров по решению проблем с вывозом зерна через Черное море.

    «При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо», — заявил Путин.

    Встреча лидеров двух стран прошла в Тегеране в преддверии саммита стран — гарантов Сирийского урегулирования.

    Помощник президента России Юрий Ушаков не исключал, что украинское зерно станет одной из тем переговоров Путина и Эрдогана. Он отметил, что переговоры по этому вопросу между представителями России, Турции и ООН продолжаются. Стороны договорились подготовить документ с правовыми основаниями по вывозу украинского зерна на мировые рынки.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российскую сторону на переговорах в Турции представляет военная делегация. Он подчеркнул, что в ближайшее время обсуждение вопроса с украинским зерном продолжится.

    При этом Песков подчеркнул, что истинные причины мирового продовольственного кризиса с ситуацией на Украине и ограничением поставок зерновых никак не связаны.