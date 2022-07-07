Володин обвинил лично Джонсона в обстреле российских городов
Спикер Госдумы Володин сообщил, что за обстрелами российских городов стоит Джонсон
Персональную ответственность за обстрел Курска и Белгорода несет покинувший пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон. Об этом в Telegram-канале написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
«Борис Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов — Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать. Он один из главных идеологов войны против России до последнего украинца», — написал он.
Политик добавил, что Джонсону не удалось сохранить свой пост, несмотря на все предпринятые усилия.
«Правильно лидерам европейских государств задуматься, к чему приводит такая политика», — заключил Володин.
Ранее Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. При этом он продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового лидера правительства.
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