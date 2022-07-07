Володин обвинил лично Джонсона в обстреле российских городов

Персональную ответственность за обстрел Курска и Белгорода несет покинувший пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон. Об этом в Telegram-канале написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Борис Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов — Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать. Он один из главных идеологов войны против России до последнего украинца», — написал он.

Политик добавил, что Джонсону не удалось сохранить свой пост, несмотря на все предпринятые усилия.

«Правильно лидерам европейских государств задуматься, к чему приводит такая политика», — заключил Володин.

Ранее Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. При этом он продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового лидера правительства.

Вооруженные силы Украины ведут активный обстрел приграничных территорий Белгородской и Курской областей. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что ВСУ применяли ракеты «Точка-У».