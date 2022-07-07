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    07 июля 2022, 15:12

    Володин обвинил лично Джонсона в обстреле российских городов

    Спикер Госдумы Володин сообщил, что за обстрелами российских городов стоит Джонсон

    Максим Зинкин

    Персональную ответственность за обстрел Курска и Белгорода несет покинувший пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон. Об этом в Telegram-канале написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

    «Борис Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов — Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать. Он один из главных идеологов войны против России до последнего украинца», — написал он.

    Политик добавил, что Джонсону не удалось сохранить свой пост, несмотря на все предпринятые усилия.

    «Правильно лидерам европейских государств задуматься, к чему приводит такая политика», — заключил Володин.

    Ранее Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. При этом он продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового лидера правительства.

    Вооруженные силы Украины ведут активный обстрел приграничных территорий Белгородской и Курской областей. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что ВСУ применяли ракеты «Точка-У».