Важное 11 апреля 2023, 09:27 «Войска уверенно идут вперед». Пушилин описал обстановку в Артемовске Врио главы ДНР Пушилин заявил, что российские войска уверенно идут вперед в Артемовске РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боевых действий за город Артемовск в Донецкой Народной Республике уверенно идут вперед. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

«Наши военные уверенно идут вперед», — заявил он, отвечая на вопрос о ситуации в Артемовске.

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Ранее врио главы ДНР сообщал, что под контролем российской армии находится свыше 75% от всей территории Артемовска. При этом он отметил, что говорить о полном освобождении города пока что рано, потому что ожесточенные бои продолжаются на западных рубежах населенного пункта.

Пушилин обратил внимание, что бойцам ЧВК «Вагнер» удалось поднять флаг над зданием городской администрации в Артемовске, но это формальный признак контроля над городом.

Командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский называл положение украинских боевиков в Артемовске тяжелым, но контролируемым.