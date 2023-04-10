10 апреля 2023, 16:33
Почти 80% территории Артемовска перешло под контроль российских сил
Пушилин: под контролем российских сил находится более 75% территории Артемовска
Под контролем российских сил на сегодняшний день находится уже более 75% территории Артемовска. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Сейчас я абсолютно точно могу заявлять о том, что более 75% города находится под контролем наших подразделений», — подчеркнул он.
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Пушилин указал, что о полном освобождении Артемовска пока говорить рано. В западной части населенного пункта еще продолжаются ожесточенные бои.
Врио главы ДНР также обратил внимание, что у бойцов ЧВК «Вагнер» ранее получилось поднять флаг над зданием администрации города, но это, по его словам, формальный признак контроля над Артемовском.
Ранее в своем Telegram-канале Пушилин сообщил о том, что лично посетил город. Более подробный отчет о поездке он обещал представить позднее.
ДНР
Артемовск
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