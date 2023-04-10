Спецоперация 10 апреля 2023, 10:24 Украинский командующий назвал ситуацию в Артемовске сложной, но контролируемой Командующий Восточной группировкой ВСУ Сырский назвал сложной ситуацию в Артемовске РИА «Новости»

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В Артемовске (Бахмуте) продолжаются ожесточенные бои, российские войска прорывают оборону противника. Командующий Восточной группировкой войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский побывал в городе и назвал ситуацию сложной. Его процитировал Telegram-канал Military Media Center.

Самые горячие участки он посетил 9 апреля, встретился с личным составом бригад сухопутных, десантно-штурмовых войск и территориальной обороны. Александр Сырский наградил бойцов, заслушал командиров воинских частей, обсудил с ними требующие немедленного решения проблемы, принял оперативные решения и поставил задачи перед подчиненными.

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«Бои носят жесткий характер с обеих сторон. <…> Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая», — сказал он.

По словам командующего, российские войска привлекли в Артемовске артиллерию, авиацию, спецназ и десантно-штурмовые подразделения. Тактику Вооруженных сил России он сравнил с действиями в Сирии.

Российские военные значительно продвинулись в центре Артемовска, рассказал ранее Telegram-канал «Оркестр Вагнера». Украинские подразделения, испытавшие проблемы со снабжением, закрепились в западной части города.