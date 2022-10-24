Войска Украины дважды обстреляли территорию ЛНР | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 06:40 Войска Украины дважды обстреляли территорию ЛНР Вооруженные силы Украины 24 октября обстреляли Зоринск и Старобельск в ЛНР из HIMARS РИА "Новости"

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Украинские военные 24 октября дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Под обстрелы попали два населенных пункта — Зоринск и Старобельск. Первый атаковали в 01:05, второй — в 02:57. В общей сложности по населенным пунктам выпустили четыре ракеты.

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Накануне Вооруженные силы Украины атаковали Покровское в Троицком районе ЛНР.

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Последний крупный обстрел ЛНР произошел ночью 23 октября. В 02:50 противник выпустил по поселку Новоайдар шесть ракет типа M31 GMLRS из реактивной системы залпового огня HIMARS. Повреждения получили три жилых дома, здание налоговой инспекции и линия электропередач.

За день до этого ВСУ атаковали четыре города. По Старобельску, Сватово, Рубежному и Попасной выпустили в общей сложности 12 ракет. Среди прочего повреждения получила подстанция на окраине Старобельское, часть оборудования не подлежит ремонту.