Войска Украины дважды обстреляли территорию ЛНР | 360°

24 октября 2022, 06:40
Войска Украины дважды обстреляли территорию ЛНР
Вооруженные силы Украины 24 октября обстреляли Зоринск и Старобельск в ЛНР из HIMARS
Украинские военные 24 октября дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
Под обстрелы попали два населенных пункта — Зоринск и Старобельск. Первый атаковали в 01:05, второй — в 02:57. В общей сложности по населенным пунктам выпустили четыре ракеты.
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Накануне Вооруженные силы Украины атаковали Покровское в Троицком районе ЛНР.
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Последний крупный обстрел ЛНР произошел ночью 23 октября. В 02:50 противник выпустил по поселку Новоайдар шесть ракет типа M31 GMLRS из реактивной системы залпового огня HIMARS. Повреждения получили три жилых дома, здание налоговой инспекции и линия электропередач.
За день до этого ВСУ атаковали четыре города. По Старобельску, Сватово, Рубежному и Попасной выпустили в общей сложности 12 ракет. Среди прочего повреждения получила подстанция на окраине Старобельское, часть оборудования не подлежит ремонту.
ЛНР
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