ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по четырем городам ЛНР | 360°

Происшествия 22 октября 2022, 18:43 ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по четырем городам ЛНР Посол ЛНР Мирошник: ВСУ выпустили 12 ракет HIMARS по 4 городам республики Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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ВСУ сегодня выпустили 12 ракет американских РСЗО HIMARS по четырем городам Луганской Народной Республики. Об этом сообщил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его данным, в 08:25 три ракеты обрушились на поселок Запорожское на окраине Старобельска. Позже, в 10:45, еще три прилетели в Рубежное. Затем, в 13:00, ВСУ ударили по Попасной четырьмя ракетами HIMARS. Наконец, в 14:58 обстреляли Сватово - в его сторону выпустили две ракеты.

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Подробные данные о сегодняшних обстрелах есть в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня. Сообщается, что первый за день ракетный удар пришелся по электроподстанции, и около 10 тысяч абонентов остались без электричества. Кроме того, пострадали восемь одноэтажных жилых домов. А удар по населенному пункту Сватово разрушил один частный дом.

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За предыдущие сутки в ЛНР зафиксировали четыре обстрела со стороны Украины. В Рубежном пострадали четыре дома и гаражный кооператив, а также Центральная и Южная подстанции. Без электроэнергии и связи остались жители не только Рубежного, но и более 30 ближайших населенных пунктов. В населенном пункте Троицкое оказалась повреждена подстанция Сватовского РЭС - обесточены девять тысяч абонентов.