Инженеры оценили повреждения подстанции в Старобельске после обстрела ВСУ | 360°

Спецоперация 23 октября 2022, 00:49 Инженеры оценили повреждения подстанции в Старобельске после обстрела ВСУ Инженер РЭС Костюков: часть оборудования на подстанции в Старобельске не подлежит ремонту

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Часть оборудования на попавшей под обстрел ВСУ станции в селе Запорожское на окраине Старобельска в ЛНР не подлежит ремонту. Такой вердикт вынес главный инженер Счастьенского РЭС Андрей Костюков, его слова процитировало РИА «Новости».

«Был поврежден силовой трансформатор 110 кВ, повреждено оборудование… Частично может будет восстановлено оборудование, но данный силовой трансформатор не подлежит восстановлению», — отметил Костюков.

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Данная подстанция питает ряд районов республики, от ее работы зависит подача тепла и электричества в домохозяйства, гражданскую инфраструктуру и на предприятия, отметил инженер.

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ВСУ 22 октября выпустили 12 ракет американских РСЗО HIMARS по четырем городам Луганской Народной Республики. Три ракеты обрушились на поселок Запорожское на окраине Старобельска. СЦКК сообщил, что без света остались около 10 тысяч абонентов.