Войска России и ЛНР взяли Лисичанск под контроль на 50%
Посол ЛНР Мирошник: Лисичанск контролируется войсками РФ и силами республики на 50%
Вооруженные силы Российской Федерации и Луганской Народной Республики взяли под контроль около 50% города Лисичанск. Об этом сообщил посол народной республики в Москве Родион Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Сейчас значительная часть — то есть в районе половины — Лисичанска контролируется нашими войсками», — сказал Мирошник.
Также он выразил надежду на то, что в настоящее время в «освобождении ЛНР происходит последний рывок».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что передовые группы военных уже вошли в Лисичанск. Он подчеркнул, что военным не понадобится много времени, чтобы взять город полностью под свой контроль.
Родин Мирошник также сообщал, что украинские военные понесли в пригороде Лисичанска большие потери. Треть военнослужащих сдались в плен, остальные погибли.