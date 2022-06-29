Войска России и ЛНР взяли Лисичанск под контроль на 50%

Вооруженные силы Российской Федерации и Луганской Народной Республики взяли под контроль около 50% города Лисичанск. Об этом сообщил посол народной республики в Москве Родион Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Сейчас значительная часть — то есть в районе половины — Лисичанска контролируется нашими войсками», — сказал Мирошник.

Также он выразил надежду на то, что в настоящее время в «освобождении ЛНР происходит последний рывок».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что передовые группы военных уже вошли в Лисичанск. Он подчеркнул, что военным не понадобится много времени, чтобы взять город полностью под свой контроль.

Родин Мирошник также сообщал, что украинские военные понесли в пригороде Лисичанска большие потери. Треть военнослужащих сдались в плен, остальные погибли.