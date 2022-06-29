29 июня 2022, 09:19
Треть боевиков в пригороде Лисичанска сдались в плен — посол ЛНР
Мирошник: треть боевиков сдались, две трети остались лежать в поле под Лисичанском
Украинские боевики понесли в пригороде Лисичанска большие потери. Треть боевиков сдались в плен, остальные погибли. Об этом объявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live». Его процитировал ТАСС.
«У меня, к сожалению, пока нет цифр, но долетают уже известия, что достаточно много боевиков сдалось в плен. Где-то соотношение одна треть сдались, две трети остались лежать в поле», — сказал он.
Боевые действия в пригороде Лисичанска Родион Мирошник назвал «достаточно кровавыми». Украинские войска понесли в них большие потери. После того как операция в этом районе завершится, они отступят в сторону Северска, и Луганская Народная Республика будет освобождена.