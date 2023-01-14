Спецоперация 14 января 2023, 12:12 Войска противовоздушной обороны отразили ракетную атаку ВСУ на Мелитополь ПВО отразила ракетную атаку украинских боевиков на Мелитополь РИА «Новости»

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Планы ВСУ ударить по Мелитополю ракетами разбились о российские системы ПВО. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя силового блока.

«По уточненным данным, в районе пяти часов утра подразделения ПВО сбили несколько ракет, выпущенных с позиций ВСУ в направлении, где нет военных объектов», — сказал он.

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Силовик отметил, что украинские боевики продолжают обстреливать город, «наплевав на возможные жертвы среди гражданского населения».

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Источник издания подчеркнул, что российские подразделения ПВО сработали на отлично и защищают город.

Ранее об усилении обстрелов со стороны ВСУ по городам Васильевка, Мелитополь, Михайловка, Токмак и Энергодар сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он же вечером 13 января в своих соцсетях сообщил, что прибыл в Петербург. По его словам, в Северной столице решается судьба спецоперации, точнее, ее дальнейший сценарий. При этом никаких подробностей он не стал раскрывать.