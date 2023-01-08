Происшествия 08 января 2023, 22:13 ВСУ усилили обстрел Запорожской области после завершения режима тишины Глава ВГА Запорожской области Рогов заявил об усилении обстрелов со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики за минувшие сутки не менее 89 раз открывали огонь по населенным пунктам Запорожской области. Об этом заявил член военно-гражданской администрации и и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он подчеркнул что интенсивность обстрелов со стороны украинских войск значительно возросла.

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«Буквально за сутки, по подтвержденным только данным, открывался огонь со стороны Украины как минимум 89 раз. Это значительно выше среднего», — заявил Рогов.

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Представитель администрации отметил, что основной удар приходится по городам Васильевка, Мелитополь, Михайловка, Токмак и Энергодар. Расположение этих населенных пунктов позволяет украинским боевикам бить по ним их тяжелой артиллерии.

Во время объявленного Россией режима прекращения огня, который действовал с 12:00 пятницы, 6 января до 24:00 субботы, 7 января украинские военные не менее 89 раз открывали огонь по населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По Донецку за время предложенного российской стороной временного перемирия прилетели 160 снарядов крупного калибра и 20 ракет систем залпового огня. На Херсонском и Криворожском направлениях украинская армия более 50 раз использовала артиллерию. Вооруженные силы России подавили обстрелы мирных населенных пунктов ответным огнем по позициям украинских боевиков.