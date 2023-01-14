Спецоперация 14 января 2023, 10:26 Представитель администрации Запорожья заявил, что в Петербурге решается судьба СВО Член администрации Запорожья Рогов: в Петербурге решается судьба СВО Unsplash

Читать 360tv в

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что судьба спецоперации на Украине решается в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В Северной Пальмире много раз определялась судьба нашей Родины. В какой-то степени решается она и сейчас. Как минимум — судьба СВО, точнее — по какому сценарию спецоперация будет проводиться дальше», — написал он вечером 13 января.

Реклама

При этом никаких деталей он не расскрыл.

Реклама

Утром 14 января сообщили о воздушной тревоге в Киеве, в городе Запорожье, подконтрольном Украине, и Очакове Николаевской области. Ночью сирены включали в Запорожской и Днепропетровской областях.

Ранее американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг потребовал отстранить от должности президента США Джо Байдена за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке. По его мнению, все президенты, которые возглавляли страной с 1945 года являются военными преступниками.