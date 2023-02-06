Спецоперация 06 февраля 2023, 09:09 Военный аналитик назвал эффективность артиллерии причиной успеха ВС России в ходе спецоперации Военный аналитик Болтенков: ВСУ сложно прорваться сквозь российский артогонь в зоне СВО РИА «Новости»

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Военный эксперт Дмитрий Болтенков назвал причину успешного продвижения Вооруженных сил России в зоне спецоперации. Он сообщил «Известиям», что успех российской армии достигается путем слаженной работы артиллерии и штурмовых групп.

«Оборона Артемовска шатается не потому, что все дороги в город уже перерезаны, а потому, что оставшиеся пути в него контролируются артогнем. Даже одиночным небронированным машинам прорваться через них — рискованная задача», — заявил он.

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Болтенков отметил, что российские войска не расходуют боеприпасы, а умело используют дроны для того, чтобы снаряды попадали точно в цель. По его мнению, это и позволяет артиллерии сохранять превосходство на поле боя.

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Большие потери в Артемовске вынудили ВСУ перебросить свои резервы и новобранцев под Угледар. Причем многие мобилизованные не имеют никакого боевого опыта, писали в СМИ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что процесс освобождения Угледара займет немало времени. По его словам, противник продолжает стягивать силы на этом направлении.