Спецоперация 05 февраля 2023, 13:46 Нужные для обороны Артемовска резервы ВСУ начали перебрасывать под Угледар RT: ВСУ перебрасывают резервы из Артемовска под Угледар из-за крупных потерь Ministry of Defense of Ukraine

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ВСУ с конца января приступили к переброске мобилизованных на Угледарское направление из-за больших потерь, сообщил RT. Украинским военным приходится задействовать в том числе силы, которые они использовали для обороны Артемовска.

Помимо этого, по данным издания, руководство ВСУ начало направлять под Угледар мобилизованных из Черкасской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областей. Причем большинство этих украинских военных не имеют никакого боевого опыта.

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По информации RT, общее количество мобилизованных может достигать около 1,5 тысячи человек, а это порядка четырех батальонов. Изначально резервы были нужны ВСУ для усиления двух бригад, но обстановка в районе Угледара эти планы разрушила.

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отмечал, что подразделения ВС РФ закрепились под Угледаром с юга, юго-запада и запада. Однако в связи с переброской в город подкреплений ВСУ процесс идет небыстро, уточнил он.