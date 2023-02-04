Спецоперация 04 февраля 2023, 22:43 Пушилин заявил о подходе российских сил к Угледару Пушилин: российские силы подступают к Угледару с юга, юго-запада и запада РИА «Новости»

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Российские силы подходят к Угледару с юга, юго-запада и запада, но в связи с переброской в город подкреплений ВСУ, процесс идет не быстро. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Вокруг Угледара с южной стороны, с юго-запада да и западной стороны дачи сейчас уже под нашим контролем, наши подразделения продолжают развивать освобождение непосредственно самого Угледара», — сказал врио главы ДНР.

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Он отметил, что осложняет ситуацию то, что «противник перекинул бригаду морской пехоты, она усилила оставшиеся там части, эти резервы переброшены уже по факту».

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«Обязательно справимся, но по времени это немного затянулось», — сказал Пушилин.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский ранее также сообщал о том, что украинские военные стягивают силы на Угледарском фронте. Две последние ночи, как отмечал командир, на этом направлении подразделения ВСУ прощупывают оборону, что вызывает подозрения в готовящемся контрнаступлении.