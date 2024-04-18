Спецоперация 18 апреля 2024, 07:41 Военные склады поразили на западе Украины Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по аэродрому и складам в Ивано-Франковске РИА «Новости»

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Взрывы прогремели на западе Украины. Российские войска поразили военные склады и аэродром в Ивано-Франковской области, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.

Первый удар, по его информации, нанесли около 06:40 по городу Коломыя. Российские войска поразили военный аэродром. Сергей Лебедев заявил, что затем с интервалом в 5-10 минут прогремели взрывы в Ивано-Франковске.

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«В 06:45, 06:50, и 07:05 прилетело в сам Ивано-Франковск. Попали в склады, над городом столб дыма с искрами и продолжает детонировать», — сказал он.

Жители Киевской области сообщили о громких звуках, похожих на взрывы. Ночью 18 апреля в регионе объявили воздушную тревогу.

Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко предупредил о нехватке электрогенерации на территории Украины. Он объяснил это внезапным похолоданием.