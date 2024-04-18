Мир 18 апреля 2024, 05:04 На Украине заявили, что стране может не хватить электрогенерации в этот четверг Гендиректор Yasno: вечером 18 апреля Украине может не хватить электрогенерации Freepik

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На Украине 18 апреля с большой вероятностью может не хватить электрогенерации из-за сильного похолодания. Об этом на странице в Facebook* написал генеральный директор компании Yasno, входящий в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко.

«Не думал, что так быстро придется писать этот пост. Но резкое похолодание по Украине вынуждает. Есть высокий риск, что завтра (в четверг. — ред.) нам всем может не хватить генерации плюс импорта», — сказал гендиректор.

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Он призвал украинцев экономно расходовать электроэнергию вечером 18 апреля.

Ранее в газете The Financial Times написали, что несколько тепловых электростанций на Украине серьезно повредились. Восстановить подачу энергии к новому холодному сезону невозможно. Как рассказали журналистам источники из украинского правительства, электростанции оказались почти полностью разрушены.

Также глава Минэнерго страны Герман Галущенко еще 15 апреля заявил об огромных потерях украинской энергосистемы. Он отметил, что вывод из строя ряда высоковольтных трансформаторов еще сильнее усугубили ситуацию.

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