Военные разбили взводы РСЗО «Град», которые обстреливали ДНР

Российские военные нанесли удары по четырем взводам РСЗО «Град», которые обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В рамках контрбатарейной борьбы воздушно-космические силы атаковали четыре взвода в районах Ленинское, Селидово и Дзержинск. Удары нанесли высокоточным оружием. Украинские войска обстреливали из этих мест населенные пункты ДНР с применением РСЗО «Град».

Кроме того, военные поразили два артиллерийских взвода ВСУ в районах Кирово Донецкой Народной Республики и Зайчевское Николаевской области.

ВКС России также удалось уничтожить пункт дислокации «Азова» (экстремистская организация, запрещенная в России) на территории Харькова и ангары с импортным вооружением и боеприпасами в Полтавской области.