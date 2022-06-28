Военные разбили взводы РСЗО «Град», которые обстреливали ДНР
Минобороны РФ: ВКС поразили 4 взвода РСЗО «Град»
Российские военные нанесли удары по четырем взводам РСЗО «Град», которые обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В рамках контрбатарейной борьбы воздушно-космические силы атаковали четыре взвода в районах Ленинское, Селидово и Дзержинск. Удары нанесли высокоточным оружием. Украинские войска обстреливали из этих мест населенные пункты ДНР с применением РСЗО «Град».
Кроме того, военные поразили два артиллерийских взвода ВСУ в районах Кирово Донецкой Народной Республики и Зайчевское Николаевской области.
ВКС России также удалось уничтожить пункт дислокации «Азова» (экстремистская организация, запрещенная в России) на территории Харькова и ангары с импортным вооружением и боеприпасами в Полтавской области.