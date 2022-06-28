Детонация боеприпасов к западному оружию в ангаре Кременчуга вызвала пожар в ТЦ

ВС России высокоточным оружием поразили ангары с вооружением и боеприпасами, поступившими от США и европейских стран, в районе Кременчугского завода дорожных машин. Детонация боеприпасов вызвала пожар в неработающем торговом центре возле завода. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Российские ВКС нанесли удар 27 июня. Оружие и боеприпасы западного производства, хранившиеся на складе и предназначавшиеся для отправки украинской группировке войск в Донбассе, удалось уничтожить.

«Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционировавшем торговом центре», — добавили в Минобороны.

За прошедшие сутки ВКС России также ликвидировали два пункта управления в районе населенного пункта Спорное ДНР, живую силу и технику ВСУ в 28 районах на луганском и донецком направлениях. В рамках контрбатарейной борьбы российская армия поразила четыре украинских взвода РСЗО «Град», которые обстреливали ДНР, в районах населенных пунктов Ленинское, Селидово и Дзержинск. Еще два взвода уничтожили в районах поселков Кирово ДНР и Зайчевское Николаевской области.