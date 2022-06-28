Российские войска ударили по пункту дислокации «Азова» в Харькове

Российские войска разбили пункт дислокации «Азова»*, который расположен на территории Харькова. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Воздушно-космические силы нанесли успешный удар по пункту дислокации «Азова»* в Харькове и батальона 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области. В результате украинские войска лишились больше 100 бойцов, в том числе иностранных наемников. Кроме того, силы ВС РФ уничтожили до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Кроме того, в Полтавской области разбиты ангары с вооружением и боеприпасами из США и Европы. Из-за детонации боеприпасов в расположенном неподалеку неработающем торговом центре произошел пожар.

Также ВКС России уничтожили два пункта управления в районе Спорное ДНР, атаковали солдат и технику в 28 районах на луганском и донецком направлениях.

* «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.