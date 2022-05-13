Немецкие вооруженные силы в период с 2016 по 2019 год вывезли с Украины около 3,5 тысячи проб крови. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, его слова в Telegram-канале привела пресс-служба дипведомства.

«Интересно, какую цель преследуют Вооруженные силы ФРГ, собирая биоматериалы граждан Украины?» — сказал Небензя.

Ранее представительство России в ООН сообщило, что на Украине обнаружены следы деятельности биологических лабораторий.

Информация в обнаруженной документации говорит о том, что проводились эксперименты с патогенными микроорганизмами, которые являются возбудителями сибирской язвы, туляремии и холеры.

Накануне во время заседания в ООН Небензя продемонстрировал коллегам учебник для восьмого класса украинской школы. В нем говорится, что предки испанцев, турок, французов и евреев родом с Украины.