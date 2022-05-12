«Николя, вы знали, что вы украинец?» Небензя привел примеры псевдоистории из украинского учебника

Украинский учебник географии утверждает, что предки французов, испанцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Во время заседания Совбеза ООН Небензя показал украинский учебник географии, выпущенный для восьмиклассников. Он привел несколько абсурдных примеров из учебных материалов.

«Хочу обратиться к французскому коллеге: Николя, Вы знали, что Вы на самом деле украинец? Не верите — почитайте учебник. В нем железная логика: поскольку предки французов — это галлы, то они пришли из Галичины на Украине», — сказал российский дипломат.

Он добавил, что, согласно украинскому учебнику, жители Польши и Украины имеют славянское происхождение. При этом у русских оказывается угро-финское происхождение, а белорусы относятся к балтийским народам.

«В учебнике истории Украины для седьмого класса говорится, что „становление украинского народа насчитывает 140 тысяч лет“», — отметил Небензя.

По его словам, в издании для девятого класса утверждается, что к концу XIX века украинцы стали одним из самых крупных народов Европы.