Российские военные обнаружили в Мариуполе подтверждение деятельности биолабораторий. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства России в ООН.

В частности, в двух биолабораториях в Мариуполе найдены доказательства уничтожения документации, подтверждающей работу с американскими специалистами.

«Анализ сохранившихся документов говорит об использовании города в роли регионального центра для паспортизации и сбора возбудителя холеры», — заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

Также в санитарно-эпидемиологической лаборатории Мариуполя найдены акты уничтожения коллекции с патогенными микроорганизмами, которые являются возбудителями сибирской язвы, туляремии и холеры.

Российская сторона располагает информацией об испытаниях биологически опасных препаратов на пациентах психиатрической больнице № 1 в населенном пункте Стрелечье Харьковской области. Аналогичные исследования проводились на пациентах психиатрической больницы № 3 Харькова.