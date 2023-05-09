Спецоперация 09 мая 2023, 07:19 Военкоры сообщили о возможном переносе контрнаступления ВСУ «Военкоры РВ» сообщили о вероятном переносе контрнаступления ВСУ с 9 мая РИА «Новости»

Читать 360tv в

Предполагаемое контрнаступление украинских военных в зоне спецоперации 9 мая может перенестись на более позднее время. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Поступают сведения с разных сторон, что ВСУ сегодня не пойдут в наступление. Есть различные подтверждения данной информации, об этом говорят в чатах сами украинские военные», — говорится в сообщении.

Реклама

Авторы канала отметили, что влияние ракетных и авиационных ударов ВС России на это решение неизвестно.

«Наступление врага в любом случае ожидается со дня на день», — добавили они.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные полностью подготовились к вероятному контрнаступлению ВСУ в регионе.

Член ВГА Владимир Рогов отмечал, что националисты запланировали захватить Запорожскую АЭС.