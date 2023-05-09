09 мая 2023, 07:19
Военкоры сообщили о возможном переносе контрнаступления ВСУ
«Военкоры РВ» сообщили о вероятном переносе контрнаступления ВСУ с 9 мая
Предполагаемое контрнаступление украинских военных в зоне спецоперации 9 мая может перенестись на более позднее время. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Поступают сведения с разных сторон, что ВСУ сегодня не пойдут в наступление. Есть различные подтверждения данной информации, об этом говорят в чатах сами украинские военные», — говорится в сообщении.
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Авторы канала отметили, что влияние ракетных и авиационных ударов ВС России на это решение неизвестно.
«Наступление врага в любом случае ожидается со дня на день», — добавили они.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные полностью подготовились к вероятному контрнаступлению ВСУ в регионе.
Член ВГА Владимир Рогов отмечал, что националисты запланировали захватить Запорожскую АЭС.
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожская АЭС
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