Спецоперация 08 мая 2023, 19:06 ВС России подготовились к наступлению в Запорожской области Балицкий заявил о готовности сил России перейти к наступлению в Запорожской области РИА «Новости»

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Российская армия готова сдержать натиск Вооруженных сил Украины в Запорожской области и начать наступление. Об этом временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий заявил в интервью телеканалу «Крым 24».

«Все, 58-я и 35-я армия готовы сдержать натиск обнаружения и, более того, перейти к контрнаступлению, <…> потому что сил и средств у нас достаточно», — отметил он.

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По словам Балицкого, сейчас региональные власти ведут работу над тем, чтобы «в ближайшее время, когда наши войска освободят временно оккупированные части Запорожской области», там была действующая администрация.

Он отметил, что для этого уже сформировали бюджеты и полностью «подготовили все комплекты людей, которые проходят сейчас стажировку на наших территориях».

«У нас нет сомнений, что мы пойдем вперед», — сказал врио главы области.

Балицкий также заявил о решении приостановить работу блоков на Запорожской атомной электростанции. Такие меры позволят избежать провокаций со стороны ВСУ, пояснил глава региона.