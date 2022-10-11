Власти Николаевской области заявили о пуске еще десяти ракет в сторону Украины | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 10:32 Поделиться Telegram

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Viber Власти Николаевской области заявили о пуске еще десяти ракет в сторону Украины Глава Николаевской ОГА Ким сообщил о пуске еще десяти ракет в сторону Украины РИА Новости

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Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил о пуске еще десяти ракет в сторону Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пуск еще 10 ракет», — сказано в сообщении.

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Утром во вторник, 11 октября, украинские СМИ написали про взрывы в Виннице, Кривом Роге, Ровно и под Одессой.

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По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Накануне в Киеве и других городах Украины прогремели взрывы. В метро приостановили движение поездов.

Помимо украинской столицы, ракетные удары утром 10 октября зафиксировали во Львове, Ивано-Франковске, Днепропетровске, Сумах, Кривом Роге, Одессе, Харькове, Житомире, Хмельницком, Тернополе и других городах.

Ранее сообщалось, что руководитель подконтрольной Киеву Николаевской областной администрации Виталий Ким покинул Николаев, опасаясь ударов. Член подполья продемонстрировал листовку с фотографией беглеца и надписью на английском языке «Wanted» («Разыскивается»).

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