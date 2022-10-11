«Ничего не пропускаем». Командир расчета ЗРК «Бук» — о перехвате ракет HIMARS | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 10:16 Поделиться Telegram

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Viber «Ничего не пропускаем». Командир расчета ЗРК «Бук» — о перехвате ракет HIMARS Минобороны России показало боевую работу ЗРК «Бук» в зоне спецоперации

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Российские военные используют в зоне спецоперации зенитные ракетные комплексы «Бук» для ударов по вертолетам, беспилотникам и ракетам противника, в том числе HIMARS. Минобороны России показало работу боевых расчетов Восточного военного округа, а командир с позывным Второй рассказал о тактике Вооруженных сил Украины.

Комплексы «Бук» используют подразделения противовоздушной обороны. С их помощью они прикрывают группировку российских войск с воздуха. Зенитчики дежурят круглосуточно. Их задача — сбивать самолеты, вертолеты, ракеты и беспилотники.

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По словам командира ЗРК с позывным Второй, военные научились сбивать украинские ракеты HIMARS американского производства. Они изучили поведение противника и поняли, как организовать свою работу.

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«Тактика у них такая: пускают одну ракету, и через определенный интервал летит несколько. Одна машина отрабатывает одну, вторая наблюдает за небом и тоже сбивает остальные. Ничего не пропускаем», — рассказал боец.

ЗРК «Бук» тратит на распознавание цели секунды и способен сопровождать одновременно до 300 объектов. Вдобавок он автоматически определяет, что это за цель. На видео попал один из ударов.

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