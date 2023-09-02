Спецоперация 02 сентября 2023, 08:13 Военкор показал видео удара «Искандера» по штабу ВСУ под Красноармейском Военкор Руденко: «Искандер» поразил штаб ВСУ в момент совещания командиров РИА «Новости»

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Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по полевому штабу ВСУ в районе Красноармейска. В этот момент там проходило совещание украинских командиров. Видео с применением российских «Искандеров» появилось в Telegram-канале военкора Андрея Руденко.

«ВС РФ нанесли удар двумя ракетами „Искандер“ по зданию, в котором проходило совещание руководящего состава ВСУ», — подписал видео Руденко.

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Судя по кадрам, ВСУ сформировали полевой штаб в промышленном здании на окраине Красноармейска. Российские ракеты попали точно в цель и разрушили сооружение до основания. После нескольких взрывов на месте остались лишь некоторые части стен.

Ранее российские подразделения уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ на станции разгрузки. «Искандеры» нанесли удар к северо-востоку от Великой Новоселки. До этого Минобороны сообщило об уничтожении эшелона с боеприпасами на Донецком направлении.