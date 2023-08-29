Важное 29 августа 2023, 07:49 Эшелон ВСУ с боеприпасами уничтожили на Донецком направлении МО: на Донецком направлении ВС России ударили по эшелону ВСУ с боеприпасами

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ВС России с помощью ракетного удара наземного комплекса ликвидировали на Донецком направлении украинский эшелон с боеприпасам. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство заявило, что разведывательное подразделение российских сил зафиксировало прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами Вооруженных сил Украины на станцию разгрузки.

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«Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар», — рассказали в министерстве.

ВС России уничтожили вагоны с артиллерийскими боеприпасами. Противник потерял порядка 30 своих бойцов и 10 единиц техники.

Ранее в Минобороны заявили, что российские средства противовоздушной обороны смогли перехватить три управляемые авиабомбы JDAM и один РСЗО HIMARS в зоне СВО. Также там уничтожили 27 беспилотных летательных аппарата ВСУ.