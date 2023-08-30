30 августа 2023, 13:52
Вагоны с боеприпасами ВСУ уничтожили на станции разгрузки около Великой Новоселки
Группировка «Восток» уничтожила ОТРК «Искандер» вагоны с боеприпасами ВСУ
Российские подразделения уничтожили вагоны с боеприпасами для Вооруженных сил Украины на станции разгрузки. Удар нанесли к северо-востоку от Великой Новоселки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Его процитировало Минобороны России.
«Ударом ОТРК „Искандер“ уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки», — сказал он.
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Около Старомайорского остановили украинскую разведгруппу и ударили по двум пунктам дислокации украинских подразделений, на окраине Новополь — еще по одному лагерю. Чехов сообщил, что в Урожайном уничтожили грузовик со снарядами и наблюдательный пункт.
К северу от Владимировки и Новодонецкого настигли минометные расчеты, к юго-востоку от Привольного — две гаубицы «Гиацинт». Зенитный ракетный комплекс «Оса» сбил беспилотник «Лелека».
Минобороны 29 августа сообщило об уничтожении эшелона с боеприпасами на Донецком направлении около населенного пункта Дорожный. По нему нанесли ракетный удар.
ДНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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