Спецоперация 30 августа 2023, 13:52 Вагоны с боеприпасами ВСУ уничтожили на станции разгрузки около Великой Новоселки Группировка «Восток» уничтожила ОТРК «Искандер» вагоны с боеприпасами ВСУ РИА «Новости»

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Российские подразделения уничтожили вагоны с боеприпасами для Вооруженных сил Украины на станции разгрузки. Удар нанесли к северо-востоку от Великой Новоселки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Его процитировало Минобороны России.

«Ударом ОТРК „Искандер“ уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки», — сказал он.

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Около Старомайорского остановили украинскую разведгруппу и ударили по двум пунктам дислокации украинских подразделений, на окраине Новополь — еще по одному лагерю. Чехов сообщил, что в Урожайном уничтожили грузовик со снарядами и наблюдательный пункт.

К северу от Владимировки и Новодонецкого настигли минометные расчеты, к юго-востоку от Привольного — две гаубицы «Гиацинт». Зенитный ракетный комплекс «Оса» сбил беспилотник «Лелека».

Минобороны 29 августа сообщило об уничтожении эшелона с боеприпасами на Донецком направлении около населенного пункта Дорожный. По нему нанесли ракетный удар.