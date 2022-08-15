В районе Авдеевки нацисты оборудовали позиции под мостом. Но российская артиллерия уничтожила технику и личный состав ВСУ. Видео с уничтожением позиций украинских военных опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

«В районе Авдеевки нацисты оборудовали позиции под мостом. Но это их не спасло. Наша артиллерия уничтожила технику и личный состав», — написал он.

Ранее Руденко показал, как бойцы отдельного штурмового батальона «Сомали» из состава Вооруженных сил Донецкой Народной Республики взяли в плен группу украинских боевиков.

10 августа стало известно, что Союзные войска за сутки смогли подавить три огневые позиции около Донецка. Они уничтожили до 35 националистов и несколько единиц техники. До этого стало известно об освобождении населенного пункта Гладосово в Донецкой Народной Республике. Сейчас поселок находится под контролем Союзных войск.