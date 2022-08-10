Союзные войска за сутки уничтожили до 35 украинских боевиков в Донбассе

Союзные войска за сутки смогли подавить три огневые позиции около Донецка. Они уничтожили до 35 националистов и несколько единиц техники. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на военные ведомства ЛНР и ДНР.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы республики вместе с ВС РФ уничтожили два БТР противника, один бронированный автомобиль, а также полевой склад боеприпасов. Бойцы сумели подавить три огневые точки врага в районе Невельского и Авдеевки.

По информации официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, противник в ходе наступательных действий союзных сил потерял до 35 боевиков, три танка, четыре БТР и пять единиц специальной автомобильной техники.

Ранее стало известно об освобождении населенного пункта Гладосово в Донецкой Народной Республике. Сейчас поселок находится под контролем союзных войск.