Бойцы отдельного штурмового батальона «Сомали» из состава вооруженных сил Донецкой Народной Республики взяли в плен группу украинских боевиков. Видео с захваченными украинскими военными опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

На опубликованных кадрах видны пять раздетых по пояс мужчин, которые стоят с заведенными за спину руками. По словам Руденко, в плен попали недавно мобилизованные жители Николаевской области.



«Привезли их ночью, выгрузили и сказали, что теперь они будут находиться на этих позициях. Им даже не сказали, что за населенный пункт. А самое главное — командир забрал у них документы, чтобы не сбежали», — написал он.



Военкор подчеркнул, что пленные вышли только после окончания обстрела. Они до последнего не подозревали, что их закинули на передовую.



«Чуть позже наш батальон „Сомали“ пошел в атаку на этом направлении. Мобилизованные украинцы приняли правильное решение — не оказывать сопротивления. И поэтому их целыми и невредимыми взяли в плен», — добавил Руденко.

О том, что военные Донецкой Народной Республики вышли на юго-восточную окраину поселка Пески, накануне сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Он подчеркнул, что в поселок вошли подразделения 11-го полка армии ДНР, которые приступили к зачистке занятых секторов.

«Первая Славянская бригада армии ДНР выдавливает противника с позиций под населенным пунктом Невельское», — написал Безносов в своем Telegram-канале.

Замминистра информации ДНР добавил, что украинских военных выбили с позиций около вентиляционного ствола шахты на южной окраине Авдеевки. Он пояснил, что там находились укрепленные позиции ВСУ, которые играли большую роль в обороне населенного пункта.