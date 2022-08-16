Военкор показал работу российских танков по позициям ВСУ в Харьковской области

Российские танки работают по позициям украинских военных в Харьковской области. Корреспондент РИА «Новости» снял видео с места боевых действий.

Российские танкисты успешно ведут боевые действия в Харьковской области.

15 августа стали известны подробности, как вертолет КА-52 Воздушно-космических сил России во время боевого вылета на луганском направлении уничтожил два танка ВСУ и 15 украинских военных. Об этом сообщил пилот «Аллигатора».

Он уточнил, что приходится «работать низко», чтобы не попасть под огонь переносных зенитно-ракетных комплексов.

Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации и брать в полукольца города. При этом страны Запада сокращают свою помощь Украине. Снижение количества поставляемого вооружения говорит об их незаинтересованности в победах киевского режима, заявил «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко.