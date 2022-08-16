Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации и брать в полукольца города. При этом страны Запада сокращают свою помощь Украине. Снижение количества поставляемого вооружения говорит об их незаинтересованности в победах киевского режима, заявил «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

Фейки Великобритании

За последнее время на Донбассе на разбрасываемых вооруженными силами хунты минах «Лепесток» подорвался 41 мирный житель. При этом Министерство обороны некогда великой Британии продолжает тиражировать фейки о том, что это разбрасывают именно Вооруженные силы России. При этом свою ложь они иллюстрируют кадрами с бойцами Народной милиции ДНР, которые уничтожают эти «Лепестки» с помощью шин.

Источник фото: телеканал «360»

Этому видео, снятому в Донецке, более месяца, но тем не менее эта ложь официальными ресурсами Минобороны Великобритании продолжает распространяться. Единственное утешает, что количество просмотров составляет 149 тысяч — это во много раз меньше тех людей, которые прочитают эту статью.

Ситуация на фронтах

Генштаб хунты на прошлой неделе признал наступление Вооруженных сил России в харьковской области на Уды и Петровку. Правда, Уды уже освобождены нашими войсками, что несколько снижает количество обстрелов Белгородчины, а линия фонда отодвигается ближе к Харькову. Южнее Балаклеи продолжаются бои под Гусаровкой. Это как раз тот район, который вооруженные силы хунты использовали для наведения переправ для создания угрозы нашей группировки под Изюмом. Попытки были неудачные. Сейчас наши войска решили кардинально побороть эту проблему.

В конце прошлой недели Генштаб хунты признавал наступление наших войск в районе населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Вершина, Дача, Пески и Марьинка. По факту оказалось, что после того, как наши вооруженные силы взяли Спорное, бои действительно идут в Ивано-Дарьевке. После падения этого населенного пункта Северск окажется в полукольце. Вершина тоже перешла под наш контроль. Сейчас идут бои за Зайцево, и после взятия Зайцева окажется в полукольце и Артемовск.

Источник фото: телеканал «360»

Пески уже освобождены, и от них начинается наступление наших войск тоже на водораздел, который протянулся от Спартака на запад. После взятия этого укрепрайона уже Авдеевка окажется в полукольце. Огневым поражением будет прервано снабжение через Орловку — это единственная трасса, по которой еще снабжается авдеевская группировка с запада.

В Марьинке бои продолжаются. Ждем развития наступления и на этом участке. Помимо этого резко увеличилось количество ракетно-артиллерийских ударов по Нью-Йорку. Сообщалось о наступлении и начале штурма нашими войсками Торецка, но это преждевременное сообщение. На самом деле сейчас возобновился штурм Нью-Йорка, после овладения которым уже и торецкая группировка окажется в полукольце.

На Запорожском фронте замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщает о том, что бойцы шахтерской дивизии прорвали оборону противника под Угледаром и развернули масштабное наступление. Правда, ни о взятии населенных пунктов, ни о ширине и глубине прорванного фронта он не сообщает. Нужно получить подтверждение этой информации.

В целом, если оценивать происходящее на фронте, мы видим, что в ближайшее время до конца месяца уже и Авдеевка, и Торецк, и Артемовск, и Соледар, и Северск окажутся в полукольце блокады.

Сокращение поставок

На этом фоне очень показательны те объемы помощи, которую оказывают киевскому режиму Запад. Например, министр обороны Словакии Ярослав Надь уточнил, что Братислава пока только ведет переговоры со своими союзниками о поставке 11 МиГ-29 киевскому режиму, и вопрос далек от однозначного решения. То есть, фактически в ближайшие месяцы МиГ-29 поставлены не будут.

Министр обороны Польши заявил о том, что подписал запрос на приобретение вооруженными силами этой страны 500 реактивных систем залпового огня М142 HIMARS. При этом поставки HIMARS одобрены уже в Латвию, а также идут поставки в Индонезию.

Источник фото: wikipedia.org

Сам киевский режим получил 16 установок от США, и на этом, как заявили там официально, все. Но еще три установки М270 поставит некогда великая Британия. Это те же самые HIMARS на гусеничном ходу с 12 ракетами в пакете, но это действительно все. Ясно, что далеко не все HIMARS поставляются на Украину. Поставляется меньшая часть.

Обозреватель украинского Forbes Владимир Доценко приводит статистику. Больше всего упали поставки артиллерии — с 90 единиц М777 в апреле до ноля в июле. Значительно снизился подвоз техники — с 200 с лишним единиц в месяц весной до ноля в июне и июле. Уменьшили и поставки вертолетов, а также ракетных систем залпового огня. По факту это доказывает, что Запад не заинтересован в каких-то победах киевского режима. Он заинтересован только в продлении вот этой агонии и бойни, которые приводят к уничтожению инфраструктуры страны и большому количеству человеческих жертв.