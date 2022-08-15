Российский вертолет Ка-52 уничтожил два украинских танка на луганском направлении

Вертолет КА-52 Воздушно-космических сил России во время боевого вылета на луганском направлении уничтожил два танка ВСУ и 15 украинских военных. Об этом сообщил пилот «Аллигатора».

Он уточнил, что приходится «работать низко», чтобы не попасть под огонь переносных зенитно-ракетных комплексов.

«Сейчас пришли с задачи, отработали по целям — уничтожили два танка и 15 человек личного состава. Прилетели без повреждений», — рассказал пилот РИА «Новости».

Вертолеты наносят удары по позициям украинских войск, поддерживая наступление союзных сил, нацеленных на освобождение ДНР.

Ранее было опубликовано видео с боевой работой расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Они причисляются к классу высокоточного оружия.