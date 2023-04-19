Спецоперация 19 апреля 2023, 11:57 Военкор перечислил возможные направления контрнаступления ВСУ РИА «Новости»: ВСУ устроят контрнаступление в районе Угледара, Сватова или Артемовска Официальный сайт президента Украины

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Украинские войска устроят контрнаступление в районе Угледара, Сватова или Артемовска. На Запорожском направлении организуют отвлекающий маневр, чтобы напасть с неожиданной стороны. О возможной тактике противника РИА «Новости» рассказал журналист Андрей Коц.

Он отметил, что в зоне проведения спецоперации наступило затишье. Вооруженные силы Украины стали устраивать локальные бои с привлечением артиллерии там, где раньше держали глухую оборону. Например, вблизи Павловки и Никольского в Донецкой Народной Республике.

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Офицер первого армейского корпуса с позывным Клим назвал одним из возможных направлений контрнаступления Угледар. Из этого города в случае успеха противник мог бы нацелиться на Волноваху и побережье Азовского моря, перерезав российским войскам сухопутный коридор к Крыму. Прорыв к Мариуполю стал бы для ВСУ имиджевым успехом, но не боевым — Вооруженные силы России сразу их окружат.

«Есть мнение, что достичь этого проще со стороны Угледара, чем ломиться через все линии обороны в Запорожье», — сказал офицер военкору.

Другое вероятное направление — Артемовское. Украинские войска могут попытаться деблокировать остатки местного гарнизона. Возможными целями также смогут стать фланг Сватовского рубежа со стороны Северска, территория в границах Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, а также Сватова с прорывом на Старобельск.

Андрей Коц назвал Запорожское направление самым удобным для контрнаступления. ВСУ уже несколько месяцев сконцентрировались на Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Однако российские военные обустроили там несколько мощных линий обороны и привлекли авиацию. Он не исключил, что на этом участке нанесут отвлекающий удар, а основные силы бросят в другое место. Военкор заявил, что армия России подготовится к любому варианту развития событий.