Армия 17 апреля 2023, 08:52 Десантники на Запорожском направлении подготовились к любым задачам — инструктор Инструктор ВДВ: войска на Запорожском направлении готовы выполнять любые задачи РИА «Новости»

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Подразделения Воздушно-десантных войск на Запорожском направлении подготовились к выполнению любых боевых задач с минимальными потерями. Штурмовые подразделения во время затишья отработали очередные маневры, рассказал журналистам их инструктор. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Группы готовы к выполнению задач. Любых. С первого дня находимся здесь. Понимаем, осознаем, что происходит. Все поставленные задачи выполним в полном объеме с минимальными потерями личного состава», — сказал он.

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По словам инструктора, на Запорожском направлении боевых действий произошло затишье. Российские подразделения воспользовались этим. Штурмовые группы отработали свои действия в составе десантного подразделения.

Вооруженные силы Украины в начале апреля завершили подготовку к контрнаступлению. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Запорожское направление стянули большое количество военнослужащих, военной техники и боеприпасов. Российские войска, по его словам, хорошо подготовились и дадут им отпор.