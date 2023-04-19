19 апреля 2023, 08:42
Стало известно, куда ВСУ стянули войска для возможного контрнаступления
Председатель движения Рогов: ВСУ накопили резервы для наступления на Запорожье или Угледар
Украинские войска могут пойти в контрнаступление как на Запорожском, так и Южно-Донецком направлении. Они стянули свои войска к населенным пунктам Соленое и Богатырь, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он сказал, что Вооруженные силы Украины продолжили подготовку к нападению. Они перебросили боевиков не только к населенному пункту Соленое в Днепропетровской области, но и Богатырь в Донецкой Народной Республике. Председатель движения допустил, что ВСУ двинутся на Запорожье или под Угледар.
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«Из-за расположения [Богатыря] они могут пойти как на Запорожское направление, так и на Южно-Донецкое», — сказал собеседник агентства.
Российские войска узнали об этом и подготовились. Владимир Рогов сказал, что после подавления контрнаступления они продолжат освобождать территории.
Ранее он предупредил, что сроки кампании зависят от погоды — в дождь ВСУ не рискнут пойти в контрнаступление. Инструктор Воздушно-десантных войск России рассказал, что штурмовые подразделения воспользовались затишьем, отработали маневры и подготовились выполнить любую задачу.
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