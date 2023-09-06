Спецоперация 06 сентября 2023, 08:48 Военком назвал фейком «приказ» Шойгу о мобилизации с 11 сентября Военком Егоров опроверг информацию об осенней мобилизации 200 тысяч россиян РИА «Новости»

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Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров прокомментировал слухи о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы выпустил приказ о возобновлении частичной мобилизации этой осенью. Интервью военком дал корреспонденту 161.RU.

Сети появились фото «документа», где указано, что с 11 сентября по 1 ноября на службу в ВС РФ призовут 200 тысяч россиян. Егоров заявил, что это фейковая новость.

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«Подтверждаю, что это фейк. Я ничего больше не могу сказать, потому что нам официально ничего не приходило», — сказал военком.

Он добавил, что впервые слышит об этом. Кроме официальных объявлений ничего «не было и не будет», подчеркнул он.

Ранее глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов также назвал фейком «приказ Минобороны РФ» о дополнительной мобилизации. Он добавил, что сейчас идет активный набор военнослужащих по контракту. Парламентарий призвал россиян не обращать внимания на подобные новости.

Преимущественно «документ», датированный 4 сентября, распространялся по украинскому сегменту интернета. Номер приказа — 463, он подписан Сергеем Шойгу. Но видно, что скан приказа — фальшивый. Судя по нумерации, приказ № 463 не могли издать в сентябре, так как уже 29 августа были приказы министра обороны № 557 и № 558.