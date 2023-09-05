05 сентября 2023, 14:26
«Приказ Минобороны» о дополнительной мобилизации в России назвали фейком
Депутат Картаполов назвал фейком «приказ МО» о «дополнительной мобилизации»
Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком «приказ Минобороны РФ» о дополнительной мобилизации. Соответствующий документ распространился в Сети, сообщил ТАСС.
Депутат заявил, что «приказ» разработали противники России и специально вбросили его в социальные сети. Парламентарий призвал россиян не реагировать и не обращать внимания на подобный фейк.
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«Это полная ерунда, фейковый документ», — подчеркнул Картаполов.
По его словам, необходимости в мобилизации в РФ нет. Сейчас идет активный набор военных по контракту. Все задачи выполняются в рамках этого мероприятия, заключил депутат.
В интернете распространили фото якобы приказа министра обороны России Сергея Шойгу о запланированном возобновлении мобилизации. Документ обозначен номером 463. Однако его не могли издать в сентябре, так как уже 29 августа опубликовали приказы Шойгу № 557 и № 558.
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