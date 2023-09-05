Спецоперация 05 сентября 2023, 14:26 «Приказ Минобороны» о дополнительной мобилизации в России назвали фейком Депутат Картаполов назвал фейком «приказ МО» о «дополнительной мобилизации» РИА «Новости»

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Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком «приказ Минобороны РФ» о дополнительной мобилизации. Соответствующий документ распространился в Сети, сообщил ТАСС.

Депутат заявил, что «приказ» разработали противники России и специально вбросили его в социальные сети. Парламентарий призвал россиян не реагировать и не обращать внимания на подобный фейк.

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«Это полная ерунда, фейковый документ», — подчеркнул Картаполов.

По его словам, необходимости в мобилизации в РФ нет. Сейчас идет активный набор военных по контракту. Все задачи выполняются в рамках этого мероприятия, заключил депутат.

В интернете распространили фото якобы приказа министра обороны России Сергея Шойгу о запланированном возобновлении мобилизации. Документ обозначен номером 463. Однако его не могли издать в сентябре, так как уже 29 августа опубликовали приказы Шойгу № 557 и № 558.