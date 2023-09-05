Армия 05 сентября 2023, 11:58 Фейк: в интернете появился приказ о новой волне мобилизации в России Приказ главы Минобороны РФ Шойгу о новой мобилизации оказался подделкой РИА «Новости»

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В интернете распространили фото приказа министра обороны России Сергея Шойгу о якобы запланированном возобновлении частичной мобилизации. Проверка показала, что это недостоверная информация.

Фейк

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В сети, преимущественно по украинскому сегменту интернета, распространили приказ № 463 за подписью министра обороны России Сергея Шойгу о якобы призыве в срок с 11 сентября по 1 ноября 2023 года 200 тысяч граждан в рамках частичной мобилизации в соответствии с приказом президента от 21 сентября 2022 года. Документ датировался 4 сентября.

Правда

На самом деле скан приказа фальшивый, так как, судя по нумерации, приказ № 463 не могли издать в сентябре, так как уже 29 августа опубликовали приказы министра обороны № 557 и № 558.

Также не раз сообщалось, что частичная мобилизация завершилась в конце октября 2022 года, больше к ней не возвращались.

По словам депутата Госдумы Андрея Гурулева, новой волны мобилизации не предвидится, так как для увеличения численности личного состава войск государство пошло путем набора контрактников, а не мобилизации. В планах к концу года достичь показателя 420 тысяч новых контрактных военнослужащих. Одна из причин, по которым не планировали новую мобилизацию, — возможные перекосы с обеспечением мобилизованных.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время совещания в Южно-Сахалинске заявил о том, что с 1 января 2023 года контракт с Минобороны России подписали около 280 тысяч человек. По его словам, часть из них те, кто находился в запасе, а другие — добровольцы.

Информация о том, что с 11 сентября объявят продолжение частичной мобилизации в России, — фейк.

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