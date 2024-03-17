Спецоперация 17 марта 2024, 01:47 Во Франции допустили проведение наземных операций на Украине Макрон: Франция сможет провести наземные операции на Украине, если понадобится РИА «Новости»

Читать 360tv в

Французские войска при необходимости в какой-то момент могут провести наземные операции на Украине. Об этом сообщила газета Parisien со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.

«Возможно, в определенный момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам», — заявил он.

Реклама

Макрон отметил, что сила Франции заключается в том, что они смогут это сделать. Он также добавил, что многие европейские государства поддерживают линию республики. Французский лидер убежден, что они обязаны готовиться к любым сценариям.

До этого заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что пока не планируется ввод иностранных военных на территорию страны. По его словам, это объясняется тем, что Франция, к примеру, является страной НАТО, а украинское государство — нет.

Ранее Макрон сообщил, что готов ответить на телефонный звонок президента России Владимира Путина, если он позвонит ему, чтобы обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине.