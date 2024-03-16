Мир 16 марта 2024, 23:40 Макрон заявил, что ответит на звонок Путина Макрон заявил о готовности к разговору с Путиным о деэскалации на Украине РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о готовности обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в эфире телеканала France 2.

«Я подниму трубку, если Путин позвонит мне. Это моя ответственность, и я выслушаю его предложения», — отметил Макрон.

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Он отметил, что необходимо передать Украине все, что она просит для усиления обороноспособности, а также способствовать деэскалации, чтобы установился устойчивый и справедливый мир.

По мнению президента Франции, на окончание конфликта повлияют переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее Эммануэль Макрон допустил возможность отправки военных НАТО на Украину, если фронт начнет активно смещаться в сторону Одессы и Киева. Позже глава МО Франции отметил, что страна против участия войск Запада в украинском конфликте.