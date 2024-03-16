Мир 16 марта 2024, 23:45 На Украине высказались о возможности введения иностранных войск Замглавы ОП Жовка: речь о вводе иностранных сил на Украину не идет РИА «Новости»

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На сегодняшний день ввод каких-либо иностранных сил на Украину не планируется, для этого было бы нужно принять «соответствующее решение». Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква изданию «Страна».

«Мы на сегодняшний день не говорим о Вооруженных силах Франции или других стран на территории Украины. По одной простой причине — для этого необходимо соответствующее решение, все эти страны являются членами НАТО. Украина, к сожалению, на сегодняшний день не является членом НАТО», — заявил Жовква.

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По мнению чиновника, в ближайшее время это точно не произойдет. Он предположил, что такое развитие событий возможно в том случае, если Россия «пойдет дальше», а именно, будет угрожать нападением на одну из стран Североатлантического альянса.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном заявила, что не исключает возможность отправки войск на Украину.