Власти Запорожской области предупредили о провокациях во время визита делегации МАГАТЭ
Власти Запорожской области пообещали обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ во время визита на ЗАЭС
Украина может устроить провокацию, если делегация МАГАТЭ поедет на Запорожскую АЭС через Киев. Принимающая сторона постарается обеспечить ее безопасность. Об этом заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он назвал приезд миссии МАГАТЭ большим шагом вперед и пообещал обеспечить максимально возможный в сложившихся обстоятельствах уровень безопасности, независимо от того, какой маршрут она выберет — через Киев, Мелитополь или Бердянск.
«Киев может устроить провокацию, если миссия МАГАТЭ поедет на Запорожскую АЭС через Украину», — сообщил Владимир Рогов.
Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий также назвал поездку опасной. Он предупредил, что за линией фронта украинские бойцы способны совершить любую провокацию. Однако в ООН заявили, что помогут экспертам МАГАТЭ поехать через Киев на Запорожскую АЭС, если Украина и Россия дадут свое согласие.