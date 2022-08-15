ООН пообещала помочь поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев

ООН готова посодействовать экспертам МАГАТЭ в их поездке через Киев на Запорожскую АЭС. При этом визит должны одобрить Россия и Украина, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Во время брифинга Дюжаррик прокомментировал слова России о том, что ООН не дала специалистам МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что у организации нет власти, которая бы позволила блокировать деятельность МАГАТЭ. Официальный представитель генсека напомнил, что агентство работает полностью независимо.

«В тесном контакте с МАГАТЭ, секретариат ООН сделал вывод, что на Украине он обладает возможностью в сфере логистики и безопасности, чтобы поддержать любую поездку МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если, конечно, украинские и российские власти согласятся на это», — сказал Дюжаррик. Цитату привело РИА «Новости».

Территория Запорожской АЭС находится под охраной российских войск. При этом украинские военные не прекращают обстреливать саму станцию и расположенный рядом город Энергодар.