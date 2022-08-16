МИД России счел опасной поездку экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию фронта

Поездка экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев и линию фронта является опасной. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

«Через линию фронта — это огромный риск с учетом того, что украинские вооруженные силы — это неоднородные вооруженные формирования. Эти люди готовы будут совершить любую провокацию», — привел слова заместителя директора ТАСС.

Как отметил Вишневецкий, при пересечении делегацией МАГАТЭ линии фронта может произойти что угодно. При этом он напомнил, что Россия уже предлагала безопасный маршрут для инспекторов. Также замдиректора департамента прокомментировал заявления Украины о возможной демилитаризации Запорожской АЭС. Этот призыв он назвал безответственным.

«МАГАТЭ демилитаризацией и обеспечением безопасности не занимается. У нее четкий мандат — это выполнение гарантий МАГАТЭ», — сказал Вишневецкий.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова посодействовать экспертам МАГАТЭ в их поездке на Запорожскую АЭС через Киев.